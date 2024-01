Die Edinger Straße in Minden

Ein Film von Elmar Babst



Minden mit seinen 240 Einwohnern liegt ganz im Westen unseres Bundeslandes, weiter westlich geht's gar nicht.

Herzlich willkommen, wëllkom, welcome, bienvenue, witajcie, bienvenidos! So vielfältig tönt es aus den Kehlen der Bewohner der Edinger Straße in Minden an der Sauer. Die Sauer ist die Grenze zu Luxemburg, und die Edinger Straße ist die westlichste Straße in Minden entlang der Sauer. Von hier hat man seit Jahr und Tag beste Verbindungen in das Nachbarland: über die Fußgängerbrücke ist es gerade mal eine Minute bis nach Luxemburg. Ob deshalb die Edinger Straße ein wahrer Schmelztiegel für Menschen aus ganz Europa ist?

Hier wird neben deutsch und französisch das ganze Jahr über auch polnisch, bulgarisch, spanisch oder luxemburgisch gesprochen. Davon können sich in den Sommermonaten auch viele Urlauber überzeugen, die entweder mit dem Fahrrad den Radweg an der Sauer entlang radeln oder mit dem Wohnwagen aus Belgien oder Holland anreisen. Deren Ziel ist der Campingplatz am Ende der Edinger Straße mit direktem Zugang zur Sauer, seit diesem Jahr in luxemburgischer Hand. Und sollte der Campinggrill einmal kalt bleiben, ist es bis zum "Hotel an der Sauer" nicht weit.