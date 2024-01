Die Gartenstraße in Kuhnhöfen

Ein Film von Wolfgang Bartels



Kuhnhöfen liegt im Westerwald nördlich von Montabaur. Das Dorf zählt 161 Einwohner. Landwirtschaft spielt in dem Ort keine Rolle mehr.

Zur Arbeit pendeln die Menschen bis nach Koblenz und Frankfurt. So haben sich in Kuhnhöfen reine Wohnstraßen entwickelt - wie die Gartenstraße. Und in der geht es ziemlich mobil zu. Günter Hundorf ist Rennfahrer - oft auf dem Nürburgring. Das ist sein Hobby. Von Beruf ist er kaufmännischer Angestellter. Mit seinem Westerwald-Racing-Team nimmt er den Sommer über an vielen Rennen teil. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Sohn Luca fährt auch Rennen - aber noch mit dem Kart. Ganz ökologisch ist seit vierzig Jahren die liebste Fortbewegungsart von Irene Boss. Sie bildet Pferde aus - und auch Reiter, die lernen müssen, artgerecht mit dem Pferd umzugehen. "Reitkultur" nennt sie ihr Konzept.

Gottfried Ickenroth hält sich mit der Schubkarre auf Trab, obwohl er schon fast der Älteste im Dorf ist. Gras stutzen, Hecken schneiden, Müll wegräumen - das sind die Aufgaben, die er sich vornimmt. Viele Jugendliche aus der Gartenstraße spielen in Musikvereinen der Umgebung. Ab und zu treffen sie sich auch vor der Haustür, um ein bisschen zu üben. Die Gartenstraßen-Teens haben sich etwas ganz Schweres vorgenommen. Sie wollen trainieren, wie man Musik macht und gleichzeitig marschiert - ohne aus dem Takt zu kommen. Kuhnhöfen mit seiner ganz mobilen Straße wird jetzt auch noch musikalisch.