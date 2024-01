Die Bahnhofstraße in Hentern

Ein Film von Marc Steffgen



Hentern liegt etwa 30 Kilometer von Trier entfernt in den Ausläufern des Hunsrücker Hochwaldes. Die Lage in einer breiten Flussaue der Ruwer macht die Gemeinde zu einem beliebten Fremdenverkehrsort. Seit Jahrzehnten zieht es Sommerfrischler nach Hentern. Die 400 Einwohner genießen das Leben umringt von Natur.

Am Rande von Hentern liegt die Bahnhofsstraße, die das Gegenteil ausmacht, was der Name eigentlich verspricht. Früher gab es hier einen Haltepunkt der Hunsrück-Hochwald-Bahn. Seit einigen Jahren sind die Gleise aber abgebaut und der Bahnhof zugunsten eines beliebten Radweges verschwunden. In der rund 600 Meter langen Bahnhofsstraße stehen nur fünfzehn Häuser, dafür gibt es viel Wald und Wiese. Das Zentrum der Straße ist "Die Mühle", seit Anfang der 80er Jahre das Zuhause einer Ärztefamilie. Liebevoll restauriert liegt die Mühle an der Ruwer und ist ein kleines Paradies für ein Leben in und mit der Natur geworden. Ein Teil des Geländes beherbergt ein Gästehaus, in dem Urlauber und Ruhe suchende auf Seminaren oder bei Gruppenreisen entspannen können.

Achtsamkeit und die Schönheit der Gegenwart – das lehrt ein neu zugezogenes Paar in der Bahnhofsstraße. Beide hatten früher Berufe in Marketing und Rechnungswesen, haben sich aber dann für den spirituellen Weg entschieden. Sie bieten in ihrem Haus in der Bahnhofsstraße Kurse für achtsame Lebensweise an. Genau hinschauen, dass tut auch ein begeisterter Hobby-Meteorologe in der Bahnhofsstraße. Seit einigen Monaten steht eine professionelle Wetterstation auf einem Feld. Von hier wird auch mehrmals im Monat für ein Hörfunkprogramm der Wetterbericht erstattet.