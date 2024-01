Die K 12 in Laurenziberg

Ein Film von Gerhard Eisen



Laurenziberg liegt in Rheinhessen und ist ein Stadtteil von Gau-Algesheim. Er hat rund 200 Einwohner und liegt auf einem 240 Meter hohen Hügel, dem Laurenziberg.

Die K 12 führt hinauf, aber nicht mehr weiter. Laurenziberg ist ein "Sackgassenort". Einen Straßennamen gibt es nicht, alle Häuser sind einfach durchnummeriert. Der prominenteste "Einwohner" ist der Heilige Laurentius. Er steht als barocke Laurentiusfigur in der Laurenzikirche. Eine Wallfahrt zu seinen Ehren findet immer an dem Sonntag statt, der seinem Gedenktag am 10. August am nächsten liegt. Dabei gibt es auch eine Pferdesegnung.

Und Pferde gibt es viele auf dem Berg, auf der Stendalranch zum Beispiel. Dort kümmert sich Antje Stendal auch um sogenannte "Problempferde". Um Probleme mit dem Pferdegebiss kümmert sich Tierärztin Katrin Özcan, sie ist mit ihrem "Zahnarztmobil" rund um den Laurenziberg unterwegs. Wer vom Berg einen gemütlichen Blick ins Tal werfen will, ist in der Gutsschänke "Im alten Kornspeicher" genau richtig. Dort kann man auch den "Matzeberger" bestellen. "Matzeberg", so wird der Laurenziberg auch genannt, eine Bezeichnung, die langsam in Vergessenheit gerät.