Die Hauptstraße in Neuheilenbach

Ein Film von Thomas Keck



Neuheilenbach ist ein kleines Eifeldorf zwischen Bitburg und Prüm. Rund 250 Menschen leben hier, es gibt keine Geschäfte, keinen Kindergarten, keine Schule.

Aber was die Neuheilenbacher einmal im Jahr auf die Beine stellen, darauf sind auch viele größere Orte in der Nachbarschaft neidisch: Beim Dorffest ist ganz Neuheilenbach auf den Beinen, und schon bei den Vorbereitungen packen alle mit an, ob Feuerwehr, Vereine oder Privatleute. Berühmt sind die traditionellen Hefetorten aus dem selbst gebauten Backofen.

Das Backteam belegt die Torten im Gemeindehaus mit Zwetschgen, Pudding, Schmand und Streuseln. Ihre Hauptstraße verwandeln die Neuheilenbacher beim Dorffest für ein Wochenende in eine große Festmeile, und 2017haben sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Mit einem großen Kran spannen sie einen Fallschirm über den Festplatz und zeigen so ganz deutlich nach außen: Das Fest bringt sie alle unter einen Hut!