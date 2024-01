Die Brunnenstraße in Krames

per Mail teilen

Ein Film von Andreas Bernardi



Krames liegt in der Eifel und ist ein Ortsteil von Klausen, dem bekannten Wallfahrtsort hoch über dem Moselbogen. Insgesamt rund 1400 Menschen leben in der dreiteiligen Ortsgemeinde.

Der Pilgerrummel um die Klausener Pfarrkirche zieht größtenteils an den Kramesern vorbei. Nur einer der vielen Wanderwege streift ihren Ortsteil und verläuft ein kurzes Stück über die Brunnenstraße. Gastronomische Anlaufpunkte finden sich hier keine. Der Abstand zum Geschehen beschert dem Ort wohltuende Ruhe. Benachteiligt fühlen sich die Krameser nicht. Sie sind stolz auf ihren besonderen Dialekt. Auch beim Brauchtum haben sich Eigenheiten bewahrt, von denen nicht mal die Ältesten wissen, woher sie stammen, wie beispielsweise der Schweinskopfversteigerung. Der bäuerlich geprägte Charakter der über 900 Jahre alten Gemeinde ist gerade in der Brunnenstraße noch gut erkennbar. Zahlreiche Gutshöfe und komplizierte Erbverhältnisse führten zu bizarr ineinander verschachtelten Anwesen.

Einst liefen sich Bauern und Gutsbesitzer auf ihren Grundstücken gegenseitig über die Füße, um Scheunen und Ställe zu erreichen. Aus der Vogelperspektive ist dieses Kreuz-und-Quer gut sichtbar. Selbst heutzutage haben die Einwohner von Krames ihre Flure nicht bereinigt. Die verwinkelten Grundstücke bescheren ihnen willkommene Berührungspunkte. Bei der Gartenarbeit ist man rings umgeben von Nachbarn, trifft hinter dem Haus immer jemanden, lachen sie. Die wenigen wandernden Wallfahrer auf der Brunnenstraße bekommen vom angeregten Dorfleben in den verwinkelten Höfen kaum etwas mit. Und trotzdem begegnen sich Einheimische und Pilger bei einem Pils oder guten Glas Wein. Wie die Wallfahrer schätzen die Krameser die gute Küche in Klausen und gehen zum Abendessen hinüber ins Zentrum, wo mehrere Restaurants zum Einkehren einladen. Und danach zurück in die gepflegte Stille ihres versteckten Idylls.