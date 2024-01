Die Hauptstraße in Gilzem

Ein Film von Christoph Städtler



Gilzem liegt in der Südeifel zwischen Bitburg und Trier. Die Ortsgemeinde gehört zum Eifelkreis Bitburg-Prüm und liegt in einer landschaftlichen Senke zwischen drei ansteigenden Hängen. Rundherum befinden sich Wiesen und Felder. Strommasten und auch Windräder umgeben das Landschaftsbild.

Rund 440 Einwohner zählt der Ort, der 1212 erstmals erwähnt wurde. Touristik gibt so gut wie keine in Gilzem, aber dafür eine hohe Wohnqualität. Leerstände sind wohl genau aus diesem Grund keine zu beklagen. Sogar Luxemburger und Belgier zieht es in den Ort und weil eben Luxemburg nicht weit entfernt ist, arbeiten viele Gilzemer auch dort.

Die Gemeinschaft steht in der Gemeinde an hoher Stelle. Dadurch kann sogar der Dorfladen überleben. Den Vereinen geht es auch gut, denn wer dazugehört, der gehört eben dazu. Kegeln ist besonders beliebt und man kann so manchen Erfolg vorweisen. Die 1. Mannschaft aus Gilzem kegelt sogar in der 2. Bundesliga und internationale Titel waren auch dabei. Einige haben sogar ihre große Liebe auf der Kegelbahn kennengelernt.