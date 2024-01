Die Hauptstraße in Niederotterbach

per Mail teilen

Ein Film von Sabine Schäfer

Ein Kleinod in der Südpfalz, so beschreiben die Einwohner ihren Ort Niederotterbach. Nur wenige Kilometer von Bad Bergzabern und der französischen Grenze entfernt, liegt das Dorf Niederotterbach ganz am südöstlichen Ende des Kreises Südliche Weinstraße. Das kleine Dorf zählt derzeit 330 Einwohner und ist geprägt von Landwirtschaft und Weinbau.

Für einen Besuch ist das schöne Dorf immer zu haben. Viele Ferienwohnungen laden zum verweilen ein. Aber auch Tiere machen hier gerne eine Pause – die Störche zum Beispiel, die im Ort in der Auffangstation auf ihre Auswilderung warten. Wir haben uns in der Hauptstraße, der längsten Straße im Ort, näher umgeschaut.