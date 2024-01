Die Hauptstraße in Hermersberg

Ein Film von Jennifer Lindemann



Von Hermersberg aus hat man einen tollen Blick auf den Pfälzer Wald, denn Hermersberg liegt hoch oben auf der Sickinger Höhe. In der Ortschaft in der Südwestpfalz im Dreieck von Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken unweit der A 62 leben rund 1800 Menschen.

Die Hauptstraße hat alles zu bieten: Neben Tankstelle, Metzger, Bäcker, Werkzeughandel, Ärzten und einer Apotheke gibt es einen großen SB-Markt. Auch ein Hunde-Spa bietet hier seine Dienste an. Hier können Hundeliebhaber ihre Vierbeiner waschen, föhnen und trimmen lassen. Hydromassage und Ozonbehandlung sollen gegen Müdigkeit und Stress helfen. Die neue Geschäftsidee kommt gut an. Eines ist den Hermersbergern gemein: Sie haben Mut, neue Wege zu gehen und wollen mal was Neues ausprobieren.

So wie der Besitzer der Straußenfarm. Vor 16 Jahren fasste er die Idee, Strauße zu züchten. Bereut hat der Züchter seine Entscheidung nie. Auch das Gestüt Sickingen hat sich eine Nische im Pferderennsport gesucht. 2009 brachten sie das erste gescheckte Rennpferd der Welt an den Start - "tricolour-tobiano-gescheckt". 18 Jahre haben sie daran gezüchtet. An der Schnelligkeit hapert es bei dem Pferd "Wagners Schecke" noch etwas, doch der Gestütsleiter ist guten Mutes: In ein bis zwei Pferdegenerationen hat er Schönheit mit Schnelligkeit gepaart.