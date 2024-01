Die Alzeyer Straße in Flörsheim

Ein Film von Oliver Wittkowski



Wer mit dem Zug in die rheinhessische Doppelgemeinde Flörsheim-Dalsheim reist, wird beim Ticketkauf kurz erstaunt sein: Die Reise geht nach "Nieder Flörsheim-Dalsheim". Dahinter steckt der Name des südlichen Ortsteils, so wie er vor der Verschmelzung der Gemeinden 1969 war: Nieder-Flörsheim eben. An der Gemarkungsgrenze zwischen Nieder-Flörsheim und Dalsheim führt heute eine Zypressen-Allee in die Weinberge.