Die Hochstraße in Isselbach

Ein Film von Catherine von Westernhagen



Die Westerwaldgemeinde Isselbach liegt im landschaftlich schönen und waldreichen Gelbachtal und gehört zur Verbandsgemeinde Diez. Das Dorf besteht aus den drei Ortsteilen Isselbach, Giershausen und Ruppenrod und insgesamt 422 Einwohner.

Wer Dorfgemeinschaft schätzt, der kommt in Isselbach auf seine Kosten. Man kann sich in den beiden ortsansässigen Gaststätten treffen oder man kommt in der alten Dorfschule zusammen, die heute unter Denkmalschutz steht und als Bürgerhaus genutzt wird. Im historischen "Backes" wird im Sommer gebacken und gefeiert und die spätgotisch-barocke Kapelle ist zu Gottesdiensten gut besucht.

In Isselbach leben Menschen, die sich für alte Gebäude begeistern und sie mit Ideenreichtum und handwerklichem Geschick erhalten. In der Hochstraße stehen alte Fachwerkhäuser, die eine Seele haben.