Die Hauptstraße in Mölsheim

Ein Film von Nadine Bühler



Mölsheim wurde 1237 als Milbisheim erstmals urkundlich erwähnt. Die Gemeinde liegt im Süden Rheinhessens und ist das östliche Tor zum Zellertal. Mölsheim ist ein Weindorf und die 579 Mölsheimer sind rundum umgeben von Weinbergen.

Die Hauptstraße ist Mölsheims Hauptmeile. Hier kann man regelmäßig den beiden Eseln Max und Emil bei ihrem Spaziergang begegnen. Natürlich sind beide im ganzen Dorf bekannt – übrigens auch bei den Touristen, wenn auch unter einem anderen Namen. Drahtesel sind auch häufig auf der Hauptstraße unterwegs. Die können mehr als man auf den ersten Blick vermutet.

Der Hofladen von Silke Küpper ist zwar klein, aber richtig schick. Sie verkauft fast ausschließlich Produkte aus der Region und hauseigene Eier. Neben "Slow Shopping" gibt es in der Hauptstraße auch "Slow Food" in der "Alten Brennerei". Die Küchenkräuter stammen alle aus dem originalen Barockgarten von nebenan. Gerd Göhring liegt sein Anwesen sehr am Herzen – schließlich ist es schon seit 1817 in Familienbesitz.