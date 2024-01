Die Bahnhofsstraße in Kenn

Ein Film von Marc Steffgen



Kenn liegt etwa zehn Kilometer nördlich von Trier an der römischen Weinstraße. Seine verkehrsgünstige Lage an der Autobahn A 602 hat dazu geführt, dass der Weinbauort in den vergangenen Jahrzehnten stark angewachsen ist. Neben einigen Neubaugebieten haben sich größere Unternehmen in Kenn angesiedelt. Mittlerweile leben mehr als 2500 Menschen in Kenn, doppelt so viele wie noch in den 1960er Jahren.

Sendung am So. , 24.3.2019 18:05 Uhr, Landesschau Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP