Zum Spielplatz in Krastel

Ein Film von Bernd Schwab



Krastel liegt im Hunsrück nicht weit von Kastellaun und der Hunsrückhöhenstraße entfernt. Das Dorf ist ein Ortsteil der Gemeinde Bell. Rund 150 Menschen sind in dem Ort zu Hause.

Von der Dorfstraße zweigt eine ruhige Seitenstraße ab. "Zum Spielplatz" ist ihr Name. Nomen est omen, einen Spielplatz gibt es tatsächlich in der Straße und der ist genau genommen nicht der einzige Spielplatz in der Straße. Denn immerhin wohnt hier auch ein Spiele-Erfinder. Steffen Mühlhäuser, ein gelernter Grafiker, entwickelt und baut dort Spiele der unterschiedlichsten Art. Die vertreibt er über seinen eigenen Spiele-Verlag. Auch sein Nachbar hat so etwas wie einen Spielplatz: ein Familienvater und Hobby-DJ kreiert in seinem Musikkeller Technomusik, die er ins Internet stellt.

Und da gibt es noch Gunter Weber, einen Hobbyfilmer. Seit 38 Jahren filmt der ehemalige Bundeswehrangestellte das Dorfleben in und um Krastel. Sein Spielplatz ist sein Schnittstudio. Dort hat er die schönsten Szenen akribisch zusammenfügt und archiviert. Auch Szenen aus der Straße Zum Spielplatz sind mit dabei, etwa die, als dort noch ein Wiegehäuschen stand und der Dorfbulle darin gewogen wurde. Auch ein junges Mädchen war mal im Dorf zu Besuch - Stefanie Hertel, die berühmte Volksmusik-Sängerin. Damals war sie gerade mal 13 Jahre alt und besuchte ihre Verwandtschaft. Natürlich hat sie der filmende Dorfchronist mit seiner Kamera verewigt.