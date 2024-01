Die Moselstraße in Hatzenport

Ein Film von Nadine Bühler



Hatzenport wurde erstmals 1135 erwähnt und gehört zum Landkreis Mayen-Koblenz. Das Dorf ist eine Ortsgemeinde der Terrassenmosel, knapp 600 Menschen leben hier.

Die Moselstraße liegt - wie der Name schon verrät - direkt an der Mosel. Hatzenports Flaniermeile wird im Frühjahr und Sommer häufig von Touristen besucht. Außerhalb der Saison sind die Hatzenporter - sowohl Alt-Eingesessene als auch Zugezogene - unter sich. Jeder von ihnen belebt die Moselstraße auf seine ganz eigene Art. Eine alte Süßmosterei verwandelt sich nach und nach in eine Event-Location.

Der Kassler Michael Faßhold stemmt das riesige Projekt ganz alleine und das war keineswegs so geplant. Ludwig Berressem und Helmut Görlich sind mit ihrer Hausrenovierung bereits fertig. Sie leben seit mittlerweile drei Jahren in Hatzenport. Vorher wohnten sie über vierzig Jahre lang in Köln. Die Spanierin Teresa Martin ist mit einem Hatzenporter verheiratet und eröffnete 2008 ein Café in der Moselstraße.