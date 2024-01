Die Hauptstraße in Bellingen

Ein Film von Katrin Wolf



Bellingen liegt im oberen Westerwald in der Nähe von Westerburg. Eingebettet in eine malerische Landschaft ist das Dorf die Heimat von knapp 600 Menschen. Bereits im 14. Jahrhundert wurde Bellingen das erste Mal urkundlich erwähnt, damals gehörte es den Herren von St. Florin aus Koblenz. Jahrhunderte lang war das Leben der Menschen in Bellingen durch die Landwirtschaft geprägt, das hat sich in den modernen Zeiten geändert. Die meisten, die hier wohnen, pendeln zur Arbeit, zum Teil sogar bis Frankfurt.