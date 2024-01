Am Marktplatz in Bretzenheim

per Mail teilen

Ein Film von Sabine Schäfer



Bretzenheim an der Nahe liegt nur wenige Kilometer von Bad Kreuznach entfernt. Knapp 2.500 Menschen sind in dem Weindorf zu Hause.

Bretzenheim an der Nahe ist ein Weinort mit Geschichte. Der einst vom Weinbau geprägte Ort ist heute eine Wohngemeinde. Von den vielen Winzern von früher, sind heute lediglich eine Handvoll geblieben. Trotzdem ist der Ort mit seiner hervorragenden Infrastruktur ein beliebter Wohnort. Auch Touristen zieht es gerne nach Bretzenheim an der Nahe.

Zu einer der größten Sehenswürdigkeiten der Gemeinde gehört die Felseneremitage, eine schon in der Vorzeit entstandene und ganz in den Fels eingehauene Kultstätte. Sie gilt als einzigartiges Felsenkloster nördlich der Alpen. Wir haben uns im Ortszentrum umgeschaut: Am Marktplatz wo jedes Jahr das große Weinfest von Bretzenheim stattfindet.