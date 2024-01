Die Lindenstraße in Leudersdorf

Ein Film von Catherine von Westernhagen



Leudersdorf in der Vulkaneifel ist ein Ortsteil von Üxheim und gehört zu der Verbandsgemeinde Hillesheim. Ein beschauliches Dorf direkt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen gelegen.

Die knapp 500 Einwohner leben hier noch eine lebendige Dorfgemeinschaft. Es gibt hier u.a. einen Theater- und Musikverein, einen Landfrauen- und Gesangverein. Und es gibt eine Aktiven-Gruppe, in der sich vor allem Rentner um das schöne und gepflegte Erscheinungsbild des Ortes kümmern. Und das seit vielen Jahren täglich.

In der Wohngemeinde gibt es neben etwas Landwirtschaft auch noch einige Handwerksbetriebe, darunter auch ganz originelle Hobbybastler. So ist bei Norbert Pörings das ganze Jahr über Weihnachten. Er baut Krippen, besondere Unikate, die er auch schon einmal in Nussschalen, Uhren- und Radiogehäuse einsetzt. Auch er hat seine Werkstatt in der Lindenstraße.