Die Hauptstraße in Lipporn

Ein Film von Katrin Wolf



Die malerische Taunusgemeinde Lipporn gehört mit den angrenzenden Ortschaften Welterod und Strüth zur Vogtei und hat zur Zeit 290 Einwohner. Der nächst größere Ort ist Nastätten.

Urkundlich wurde Lipporn das erste mal im Jahre 940 erwähnt. Später waren die Grafen von Nassau hier ansässig, davon zeugt heute noch die "Alte Burg". Sie erreicht man, wenn man auf einem der wunderbaren Wanderwege unterwegs ist. Die Landschaft rund um Lipporn ist hügelig, immer wieder eröffnen sich weite Blicke. Die Menschen, die hier leben, haben eine ganz besondere Beziehung zu ihrem romantischen Ort. Viele sind hier geboren und haben dann den elterlichen Betrieb übernommen. Die jungen Leute heute müssen für ihre Arbeit den kleinen Ort eher verlassen, die letzte Gastwirtschaft hat schon vor Jahren geschlossen.

Trotzdem ist in Lipporn was los. In dem kleinen Ort gibt es nicht nur einen Weihnachtsmarkt, sondern sogar einen Karnevalsumzug. Wenn der durch die Hauptstraße zieht, sind mehr Gäste als Einwohner "auf der Gass". Alles wird von den Lippornern organisiert, das schweißt natürlich zusammen. Sonst ist das Leben in der Hauptstraße ruhig. "Hektik bringt nichts", sagt auch der Landwirt in Haus 34. Seine Rinder gehören einer besonderen Rasse an, "Blonde d' Aquitaine", blonde Franzosen mitten im Taunus. Die grasen in aller Ruhe und auch sie scheinen den weiten Himmel über Lipporn zu genießen.