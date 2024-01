Die Hauptstraße in Girod

Ein Film von Thomas Keck



Zu Girod gehört mehr als Girod. Seit der Verwaltungsreform von 1969 gehört auch die zuvor selbständige Gemeinde Kleinholbach dazu. Als einzige Straße verbindet die Hauptstraße die beiden Ortsteile.

Die Trennlinie zwischen den beiden ist mehr als eindeutig: Genau zwischen Girod und Kleinholbach rollt der Verkehr der A3 auf einer Autobahnbrücke mitten durch die Gemeinde. Und auch ansonsten geht es nicht gerade ruhig zu in der Hauptstraße. Dafür sorgen die Busse und der Durchgangsverkehr, aber auch die Menschen, die zum Arzt, zum Dorfladen, zur Gemeindeverwaltung oder in die Pizzeria wollen.

Auch landwirtschaftliche Betriebe gibt es noch in der Hauptstraße. Die Feuerwehr hat hier ihren Sitz, und der Kirmesplatz ist natürlich auch in der Hauptstraße. Alles in allem also kein allzu ruhiger Ort. Und doch wohnen die Menschen gerne hier, einige von ihnen sogar schon ihr ganzes Leben lang. Der Westerwälder an sich ist eben sehr heimatverbunden. Und wie ticken sie sonst so, die Westerwälder? In der belebten Hauptstraße von Girod kann man es erfahren.