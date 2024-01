Die Dorfstraße in Strickscheid

Ein Film von Elmar Babst



Strickscheid liegt in der Eifel, zwischen Prüm und der luxemburgischen Grenze. 34 Menschen leben hier und keiner von ihnen hätte es sich mal träumen lassen, dass diese Abgeschiedenheit – weit weg von allen Funk- und Handywellen – ein Segen für das kleine Dorf werden würde.

Anfang des Jahrtausends suchte ein Tüftler genau diese Bedingungen, um seine Arbeit voranzutreiben. Entstanden ist daraus ein weltweit operierendes Unternehmen, dass heute führend in der Aufspürung von anfliegenden Drohnen ist. Sogar aus den saudischen Ländern waren schon Abordnungen in der Dorfstraße von Strickscheid, um sich zu informieren. Der Anfang des neuen Jahrtausends war aber auch der Beginn einer weniger guten Entwicklung: Fünfzehn lange Jahre lang erblickte in Strickscheid kein einziges Kind das Licht der Welt – doch jetzt lebt sie wieder auf, die Dorfstraße von Strickscheid.

Gleich drei Kleinkinder erfreuen sich am "Spielplatz Dorfstraße". Dort, wo es noch ganz normal ist, mit Hühnern und Kälbchen aufzuwachsen. Ein anderer hat den Weg aus der großen weiten Welt zurück in die alte Heimat gefunden. Nach Jurastudium, sehr erfolgreicher Anwaltstätigkeit und Aufsichtsratsmitgliedschaft in mehreren großen deutschen Unternehmen, findet er heute seine Ruhe in einem stilvoll renovierten Bauernhaus in der Dorfstraße von Strickscheid.