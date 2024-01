Die Lindenstraße in Gebroth

Ein Film von Margit Kehry



Gebroth im Landkreis Bad Kreuznach liegt idyllisch inmitten von Wiesen und Feldern, ringsum bewacht von den Höhen des Soonwaldes. Nur rund 160 Einwohner hat der Ort, der stolz ist auf seine intakte Natur, die selbst die Störche wieder angelockt hat. Im Sommer hört man von weitem ihr Geklapper.

Aber so ruhig und lauschig es in Gebroth auch ist, die Menschen stecken voller Energie und Unternehmungslust. Und stellen ganz schön was auf die Beine. Die Lindenstraße ist das beste Beispiel. Da gibt es eine Fruchtkelterei mit köstlichen Säften, Gelees und Likören. Die ganze Familie arbeitet im Betrieb mit guter Laune und vielen kreativen Ideen. Tolerant sind sie auch, die Bewohner der Lindenstraße. Ein Rudel belgischer Schäferhunde mitten in der Straße? Kein Problem. Die Züchterin hat ihre Tiere gut im Griff.

Es lässt sich gut leben in der Lindenstraße. Das ist der Grund, weshalb sich auch eingefleischte Großstädter aufs Landleben eingelassen haben. Angeblich gibt es in Gebroth mehr Hühner als Einwohner. Das könnte stimmen, wenn man das vielstimmige fröhliche Gekrähe und Gegacker in der Lindenstraße hört. Eines aber steht fest: Der Bürgermeister hat das schönste Federvieh. Es hat auch schon viele Preise gewonnen.