Die Hauptstraße in Macken

Ein Film von Wolfgang Bartels



Macken liegt auf den Höhen des Vorderhunsrücks zwischen Cochem und Koblenz und zählt 370 Einwohner. Ein Treffpunkt des ganzen Dorfes mitten an der Hauptstraße ist der alte Backes. Mal ist mit dem "Einheizen" der Frauenverein dran, mal sind es die Jungs von der Haifischbar, die sie genannt werden, weil es in dem alten Hühnerstall, in dem sie sich treffen, nach Fischmehl riecht.