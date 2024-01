Die Hauptstraße in Sienhachenbach

per Mail teilen

Ein Film von Lutz Näkel



Sienhachenbach ist eine kleine Gemeinde im Landkreis Birkenfeld, 186 Menschen leben hier. Eine Kirche gibt es nicht, Zentrum des Orts ist das Gemeindehaus in der Hauptstraße. 1968 wurde es gebaut, hier findet jeden Sommer das Brunnenfest statt, sozusagen die Ersatz-Kirmes (Kirchweih) der Sienhachenbacher.

Seit einiger Zeit ist der Festplatz hinter dem Haus um eine Attraktion reicher: Der Boule-Platz hat sich zum regelmäßigen Treffpunkt vieler Einwohner entwickelt. 2017 gewann das Sienhachenbacher Boule-Team sogar die Verbandsgemeinde-Meisterschaft und hält diesen Titel auch 2018 noch, da in diesem Jahr die Meisterschaften ausfielen – zu wenig Teams wollten noch antreten. Hatten die anderen Angst vor den überlegenen Boule-Spielern aus der Hauptstraße? Der Sienhachenbacher Bürgermeister kann das nicht ganz ausschließen, auch er ist mit im Team und schiebt jeden Dienstagabend mit den anderen eine "ruhige Kugel".

Bis vor kurzem war er auch noch Wehrführer der Sienhachenbacher Freiwilligen Feuerwehr. Aber das ist vorbei, wegen Mangel an Freiwilligen wurde die aufgelöst. Die Übriggebliebenen schlossen sich der Feuerwehr des Nachbarorts an. Der Bürgermeister sieht das mit Wehmut, immerhin war die Feuerwehr seit 1870 eine Institution im Dorf. Aber es gibt auch positive Entwicklungen in Sienhachenbachs Hauptstraße: Der Getränkehandel, seit langem geschlossen, soll wiederbelebt werden. Darauf freuen sich besonders die Boule-Fans, die sich beim Spielen gerne mal ein "Zielwasser" schmecken lassen.