Die Hauptstraße in Trimbs

Ein Film von Nadine Bühler



Die Eifelgemeinde Trimbs liegt im Landkreis Mayen-Koblenz und hat rund 580 Einwohner. Das Dorf wird erstmals 1019 als "Trimizze" erwähnt.

Trimbs liegt im Tal der Nette, einem Nebenfluss des Rheins. Das sogenannte Nettetal steht unter Naturschutz und wird gerne von Wanderern besucht. Mitten im Ort beginnt der Nette-Schieferpfad. Im Jahr 2009 eröffnete das Eifeldorf außerdem einen neun Kilometer langen Traumpfad. Die Hauptstraße ist die längste Straße von Trimbs und zieht sich durchs ganze Dorf. Kein Wunder, dass sich hier das meiste Leben abspielt.

Ein ehemaliges Mühlenanwesen hat sich in einen Reiterhof verwandelt und bietet ein buntes Programm rund ums Pferd. Draußen auf der Hauptstraße kann man einem Trimbser in seinem roten Alfa Romeo 1600 Oldtimer begegnen. Neben seiner Liebe zu alten Autos hat er außerdem ein ehemaliges landwirtschaftliches Gehöft mit Innenhof wieder in Schuss gebracht.