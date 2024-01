Die Talstraße in Hefersweiler

Ein Film von Christoph Würzburger



Hefersweiler liegt in der Pfalz, westlich vom Donnersberg in der sogenannten "Alten Welt" zwischen Rockenhausen und Wolfstein. Die 520 Einwohner sind stolz auf ihre Dorfgemeinschaft – Alt und Jung halten zusammen.

Die Straßen sind neu, es gibt DSL und kaum Leerstand. Die Talstraße – der richtige Ort für mutige Sanierer und bekennende Landeier. In Hefersweiler gibt es ein reges Vereinsleben. Vielleicht einer der Gründe für den steten Zuzug? Ein Ort, der einst aus zwei Dörfern bestand. Berzweiler wurde zwar schon vor gut zwanzig Jahren eingemeindet. Bis heute halten sich bei Dorffesten aber die kleinen Frotzeleien am Rande. Aber was wäre eine Dorfgemeinschaft ohne sie?

Wer durch die Gassen schlendert, merkt schnell: Hier tut sich was. In der Talstraße wechseln sich Neubauten und top sanierte Altbauten ab. Und doch gibt es auch marode Hofreiten, die nur geduldig darauf warten, von echten Sanierern mit Herz erobert zu werden. Ein Kristallisationspunkt des Dorflebens ist der Theaterverein der Jugendlichen und die neue Krabbelgruppe im sanierten alten Schulhaus. So kann man – wenn man genau hinschaut – einiges entdecken in der Talstraße.