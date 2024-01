Die Ringstraße in Holzfeld

Ein Film von Bernd Schwab



Holzfeld liegt im Mittelrheintal, das Dorf ist ein Ortsbezirk von Boppard. 430 Menschen leben auf der Rheinterrasse rund 200 Meter über dem Fluss. "Leben, wo andere Urlaub machen" - dieser Spruch wird nicht zuletzt durch die Tatsache bestätigt, dass der Rheinburgenweg mitten durch das Dorf führt.

Die Ringstraße präsentiert sich überaus grün, mit vielen Bäumen und Büschen und teils verwunschenen Gärten. Die Bewohner scheinen hier ein besonderes Verhältnis zur Natur zu haben. Da gibt es zum Beispiel Werner Schorn. Er baut besondere Nistkästen, die nicht nur mardersicher sind, sondern auch wandelbar und so, ganz nach Bedarf, die unterschiedlichsten Vogelarten beherbergen können. Ein prächtiger Nussbaum steht in der Mitte der Ringstraße und nebendran das klitzekleine Haus von Heinz Braun. Von seinem Fernsehsessel aus hat er die Ringstraße immer fest im Blick.

Die Natur vor der Haustür hat auch der Fotograf Herbert Piel. Er zählt zu den renommiertesten Fotografen Deutschlands. Künstler, Kanzler - er hat schon die ganz Großen fotografiert, oft aber auch ganz einfache Menschen. Grün ist der Name einer Künstlerin. Uta Grün lebt seit 1996 in Holzfeld. Ihr Garten macht ihren Namen alle Ehre, viel Grün und viel Kunst. Sie braucht die Idylle, hier schöpft sie Kraft für ihre Arbeit. Aber zweimal die Woche zieht es sie in die Stadt, nach Wiesbaden in ihr Atelier. Trotzdem ist sie immer wieder froh zurückzukehren.