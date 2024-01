Der Holzweg in Nannhausen

Ein Film von Wolfgang Bartels



Nannhausen liegt auf den Höhen des Hunsrücks, nicht weit entfernt von der Kreisstadt Simmern. Bis heute ist das Dorf ländlich geprägt. Erstmals erwähnt wurde es in einer Urkunde des Grafen von Sponheim aus dem Jahre 1399.

Nannhausen zählt knapp 600 Einwohner – und einige davon leben auf dem Holzweg, unter anderem der "Klarinetten-Professor". In Frankfurt war er Musiklehrer, bei den Wiener Symphonikern hat er die Klarinette gespielt. Doch den Ruhestand verbringt er lieber auf dem ruhigen Hunsrück. Schräg gegenüber wohnt ein Nachbar, der von noch weiter herkommt. Ufuk Dag kommt aus Edirne im Westen der Türkei. Seit zwanzig Jahren lebt er jetzt in Nannhausen. Er gilt in der weiten Umgebung als Geheimtipp bei Gartenfreunden: Er repariert in seiner Freizeit Rasenmäher, Motorsensen und andere Gartengeräte.

Wahrzeichen von Nannhausen ist die Friedhofskapelle, die schon von weitem sichtbar ist. Erbaut im modernen Stil haben sich die Nannhausener längst mit diesem Bauwerk arrangiert. Am anderen Ende des Holzweges steht ein Glockenturm. Der gehört der Gemeinde und wacht über den großen Spielplatz, an dem sich die verschiedenen Generationen treffen. Die Dorfgemeinschaft sorgt dafür, dass die Kinder genügend Platz für all ihre Spiele haben. Ganz schon zukunftsträchtig – der Holzweg von Nannhausen.