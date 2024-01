Die Kästenbergstraße in Siegelbach

per Mail teilen

Ein Film von Nadine Bühler



Siegelbach ist seit 1969 ein Stadtteil von Kaiserslautern und wurde 1233 erstmals urkundlich erwähnt. Die rund 2.600 Siegelbacher leben nur sieben Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.

Zu den Sehenswürdigkeiten der pfälzischen Gemeinde zählt die protestantische Kirche, ein Jugendstil-Bau. Die Kirche wurde 1907 von Ludwig Levy entworfen. Für Familienausflüge ist der Zoo Kaiserslautern genau die richtige Adresse in Siegelbach. Die Kästenbergstraße wurde nach dem unweit entfernen Kästenberg benannt. Früher hieß sie mal Bahnhofsstraße, denn ganz am Ende befand sich der Bahnhof von Siegelbach. Doch das ist lange her.

Die Schienen liegen mittlerweile im Dornröschenschlaf und das ehemalige Bahnhofsgebäude ist zu einem privaten Wohnhaus geworden. Viele Menschen hier erinnern sich aber noch sehr gut an das geschäftige Treiben auf der Straße damals. Jeder Anwohner der Kästenbergstraße hat seine ganz eigene Geschichte zu erzählen.