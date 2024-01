Die Mittelstraße in Michelbach

Ein Film von Gudrun Fünter



Michelbach liegt nahe der Kreisstadt Altenkirchen im Westerwald. 520 Menschen leben im Dorf an der Wied.

Wichtigste Straße in der Westerwaldgemeinde ist die Mittelstraße: Sie verbindet Michelbach mit dem Ortsteil Widderstein und führt vorbei an der Michelbacher Mühle. Sie ist die größte aktive Mühle im Kammerbezirk Koblenz und verarbeitet Korn von Landwirten aus dem Umkreis von hundert Kilometern. Seit 1898 ist sie im Besitz von Familie Hassel. Wasserkraft der Wied wird hier bis heute zur Energiegewinnung genutzt.

In einem anderen von der Wied abgeleiteten Mühlgraben fließt Wasser unmittelbar hinter einigen Häusern der Mittelstraße her. An der Straße wohnt und arbeitet auch einer der wenigen Wachskünstler Deutschlands. Norbert Müller-Everling stellt aus Wachs abstrakte Kunstwerke her, die durch besondere Herstellungstechnik von innen zu leuchten scheinen. Darüber hinaus ist die Mittelstraße historisch interessant, bietet genug Anekdoten für eine kurzweilige Führung mit dem Michelbacher Nachtwächter.