Die Bitburger Straße in Mötsch

Ein Film von Rosetta Reina



Mötsch ist ein Stadtteil von Bitburg und liegt im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Rund 1.000 Menschen leben in dieser schon früh besiedelten Gegend.

Mötsch ist der am stärksten wachsende Stadtteil von Bitburg, klar, dass man da auch Wohnraum braucht. So sind die Mötscher gerne Häuslebauer. Da wird alles bewohnbar gemacht, was geht.

Christoph Speller und Bernd Quirin von der Reservistenkameradschaft haben einen Wasserturm als Vereinsheim. Zwölf Jahre dauerte die Umwandlung vom Wasserspeicher zum Vereinssitz. SWR Bild in Detailansicht öffnen Wie aus einer längst vergangenen Zeit wirkt die Werkstatt von Ferdinand Dimmer. Er arbeitet hier heute noch, um zum Beispiel stumpfe Meißel wieder in Form zu bringen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Manuel Schneider hat gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin ein altes Gasthaus renoviert. Für den gebürtigen Mötscher ist das mit schönen Erinnerungen an seine Kindheit verbunden. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Eine Patchwork-Familie macht ein altes Gasthaus zu einem Wohnjuwel. Von Reservisten wurde ein alter Wasserturm schick ausgebaut – im Wassertank ist nun das Vereinsheim.

Und es gibt eine alteingesessene Metallbaufirma, die für Häuser die passenden Gitter, Geländer und Einfassungen fertigt.