Die Hauptstraße in Pleckhausen

Ein Film von Lutz Näkel



Pleckhausen liegt im Westerwald unweit der Autobahn A3. Nur drei Minuten braucht man mit dem Auto bis zur Autobahnauffahrt. Darum ist Pleckhausen als Wohnort beliebt, aber nicht nur darum.

In Pleckhausen wohnt man ruhig, muss aber auf die Annehmlichkeiten des Lebens nicht verzichten. Denn im Nachbarort Horhausen, der unmittelbar angrenzt, gibt es eine hervorragende Infrastruktur mit Schule, Arzt und Apotheke sowie Einzelhandel und Supermärkte. So haben sich in den letzten Jahren viele junge Familien hier angesiedelt. Am Rande des Dorfes ist eine neue Siedlung entstanden, von demografischem Wandel ist hier nichts zu spüren. Die Hauptstraße von Pleckhausen gehört dagegen zum alten Teil des Dorfes.

Das heißt aber nicht, dass hier nur alte Menschen leben, ganz im Gegenteil. Der jüngste Pleckhausener erblickte neulich erst in der Hauptstraße das Licht der Welt: Corvin, so heißt er, ist gerade mal ein paar Wochen alt. Seine Eltern haben in der Hauptstraße ein altes Bauernhaus gekauft und eigenhändig renoviert. Wenn Corvin mal älter ist, dann wird er vielleicht bei der Jugendfeuerwehr mitmachen. Die ist in Pleckhausen außerordentlich aktiv und hat keine Nachwuchsprobleme. Für das Miteinander von jung und alt ist längs der Hauptstraße in den letzten Jahren eine sogenannte Generationenfläche entstanden. Das Hanggelände lädt zur Kommunikation und zum gemeinsamen Spielen ein, mit einer Boule-Bahn und einer Tischtennisplatte, Bänken und Tischen. Bei schönem Wetter ist hier immer was los.