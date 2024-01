per Mail teilen

Scheibenhardt

Am Ende des Pfälzer Dorfes mit rund 700 Einwohnern hört nicht nur die Straße auf, sondern auch das Land: Ein altes Zollhaus steht da, und eine Brücke führt über den malerischen Fluss, in den französischen Ort gleichen Namens: Scheibenhard. Die Hauptstraße ist also symbolträchtig.