Wenn die Erträge aus Obst- und Gemüseanbau an Erntedank groß gefeiert werden, ist in der Mainzer Straße in Heidesheim richtig was los. Während der Traditions-Umzug sich nur einmal im Jahr durch die Hauptdurchgangsstraße wälzt, ist die tägliche Blechlawine für viele ein Ärgernis.