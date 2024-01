per Mail teilen

Das Dorf liegt in der Nähe von Diez am Rande des Westerwaldes. Gab es früher viel Landwirtschaft, so arbeiten heute die meisten Einwohner auswärts. Und es gibt nur noch einen einzigen Bauern. Der allerdings hat zwei Besonderheiten: Er ist Landwirt nur noch im Nebenerwerb. Und dazu setzt er auf "Öko".