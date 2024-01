per Mail teilen

Die Burgstraße in Gelsdorf müsste eigentlich Schlossstraße heißen, denn sie führt tatsächlich an einem Schloss vorbei und nicht an einer Burg. Die kleine unscheinbare Nebenstraße hat dennoch viel zu bieten. Da gibt es zum Beispiel einen Chicorée-Treibbetrieb und eine Holzwerkstatt, die exklusive Möbel herstellt.