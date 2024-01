Die Weinstraße in der Vorderpfalz ist vor allem wegen ihrer Spitzenweine bekannt. Hier liegt Kirweiler mit seinem attraktiven historischen Ortskern. Vor allem in der Kirchstraße erinnern noch viele Bauwerke an die wechselvolle Geschichte des Ortes: In einem Wasserschloss residierten die Fürstbischöfe von Speyer.