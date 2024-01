Mit Fug und Recht könnte die Merscheider Straße in Merscheid auch Hauptstraße heißen, denn sie führt direkt in die Ortsmitte. Am Straßenrand steht eines der wichtigsten Gebäude im Ort: die ehemalige Schule, die in mühevoller und kostspieliger Arbeit von den Merscheidern gerade erst zum neuen Gemeindehaus umgestaltet wurde. KW: GEO: 54497