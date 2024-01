In dem Weindorf soll im Jahr 1098 die heilige Hildegard von Bingen geboren worden sein. Nicht weit von ihrer heute umstrittenen Taufkirche befindet sich die Kegelbahnstraße. Zwar können sich die Bewohner an keine Kegelbahn in ihrem Ort erinnern, doch dafür feiern sie umso mehr in den zahlreichen Vereinen.