In Kleinniedesheim, am Rande der Vorderpfalz, steht am Anfang jeder der drei Hauptstraßen das mächtige Schloss. Die mittlere Hauptstraße ist die Bobenheimer Straße, lang, kurvig und eng bebaut. Früher eine Einkaufsstraße, ahnt man noch den Glanz der vergangenen Zeit. Interessante Menschen leben hier aber bis heute.