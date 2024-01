Die ersten Häuser in den "Wolfserlen" entstanden in den 1970er Jahren, aber noch heute ist die Straße ein Neubaugebiet - auch wenn es sehr langsam wächst. "Und das ist auch gut so, denn dadurch können sich Neubürger viel besser integrieren", sagt Rainer Kalb, der zu den ersten Siedlern in den Wolfserlen gehörte.