Schöne historische Häuser gibt es in der Hauptstraße zuhauf, etwa das von Alfred Schömann. Der ist bereits in der sechsten Generation Winzer. Damit steht er in einer langen Weintradition, die in Pölich schon bei den Römern ihren Anfang nahm. Sie brachten die ersten Reben an die Mosel und Wein prägt noch heute Pölich.