Die Naheweinstraße in Laubenheim hat das zu bieten, was der Name vermuten lässt: Es gibt noch ein paar Winzerbetriebe und auch die Nahe ist nicht weit. Außerdem steht ein ganz außergewöhnliches Hotel mitten im Ort - ein integratives Gästehaus für Menschen mit und ohne Behinderung.