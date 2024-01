Joachim Gauck, Vladimir Putin, Königin Silvia oder Bill Clinton haben Sekt aus Leiwen schon getrunken. Klaus Herres stellt ihn her, seit 1999 wird der Sekt bei Staatsempfängen in Schloß Bellevue ausgeschenkt. Wer in die Euchariusstraße in Leiwen kommt, kann ihn aber auch hier probieren.