Das Dorf im Rhein-Hunsrück-Kreis hat gerade mal 350 Einwohner, nur drei Buchstaben im Namen, dafür aber vier Ortsteile. An der Ringstraße in Ney liegt der Dorfplatz, an dem die Neyer ihre Geselligkeit pflegen. Denn hier wird vor allem gewohnt, gelebt und gefeiert.