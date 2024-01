per Mail teilen

Ein Kirchweg, obwohl der Ort keine Kirche hat? - Das gibt es nur in Niederneisen. Früher gingen die Kirchgänger auf dieser Straße zur Messe in den Nachbarort Flacht, manche tun es heute noch. Und kommen dabei an wichtigen dörflichen Einrichtungen mit bunten menschlichen Geschichten vorbei.