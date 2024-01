per Mail teilen

Eigentlich ist es seit dem Bau der Umgehungsstraße ziemlich ruhig in der Hauptstraße im westpfälzischen Obersimten. Doch seit kurzem wird hier gebaggert, gehämmert und geschottert - alles wird neu gemacht! Zwar wird die Hauptstraße am Ende in neuem Glanz erstrahlen. Doch bis dahin brauchen die Anwohner starke Nerven.