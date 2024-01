Die Hauptstraße führt durch eine närrische Hochburg. Seit 1949 hat der Schwerdonnerstagsumzug in Weitersburg Tradition. Häuser an der Hauptstraße werden dann mit bunten Holzclowns -made in Weitersburg - geschmückt. In Höfen und Scheunen entlang der Straße entstehen die Karnevalswagen.