per Mail teilen

In den kleinen Ort an der Ruwer kommt seit Jahren kein Zug mehr. Dafür wurde die ehemalige Bahnstrecke zu einem Radwanderweg ausgebaut, und viele kommen so hierher. Die örtliche Gastronomie hat sich darauf eingestellt, im magischen Genießer-Dreieck werden fast alle Gaumenfreuden erfüllt.