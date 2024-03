Wie eine Vier-Tage-Woche gut funktioniert

Mehr Lebensqualität im Arbeitsleben: Eine Vier-Tage-Woche kann in vielen Fällen eine Lösung sein. Doch eine Verkürzung der Arbeitswochen hat Tücken: Überlastung durch Mehrarbeit an den übrigen Tagen oder auch Umsatzeinbußen durch mangelnde Ansprechbarkeit am fünften Tag. Doch es gibt Beispiele wie die Einführung einer Vier-Tage-Woche gelingen kann, so dass sie sowohl für die Beschäftigten als auch den Arbeitgeber ein Gewinn ist.

Die Vier-Tage-Woche: Gut oder schlecht?

So einfach lässt sich das nicht beantworten. Von den möglichen Vor – und Nachteilen hier eine Auswahl:

Vor-und Nachteile der Vier-Tage-Woche PRO CONTRA Höhere Motivation durch Zehn-Stunden-Tage Überlastung der Mitarbeiter Bessere Mitarbeiter-Gewinnung Probleme bei der Kinderbetreuung an den langen Arbeitstage Bessere Work-Life-Balance Arbeitsverdichtung Weniger Stress Seelischer Druck Weniger Schlafprobleme Auftragsspitzen sind schwerer abzufangen Mehr Zeit für Familie und Freunde Weniger Lohn Mehr Zeit für Hobbies Weniger Urlaubstage Gleichstellung von Mann und Frau bei der Kinderbetreuung leichter Geringer Energie-und Reinigungskosten in der Firma

